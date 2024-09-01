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Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для казанского клуба

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабуто...

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Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился своими мыслями о текущих показателях команды в Российской Премьер-Лиге.

«Я уверен, что в этом сезоне «Рубин» способен занять более высокое положение, чем в прошлом. Но, конечно, всё зависит от нашей игры. Говоря о настоящих результатах, можем стремиться к лучшему», — отметил Кабутов.

На данный момент «Рубин» набрал 10 очков и занимает седьмую позицию в таблице. В следующем матче команда, ведомая Рахимовым, встретится с самарскими «Крыльями Советов» на домашнем стадионе.

Кабутов также подчеркнул важность командной работы и сплоченности. Полузащитник отметил, что рабочая атмосфера в команде улучшается с каждым матчем, и это придаёт уверенности. Готовясь к матчу с «Крыльями Советов», игроки «Рубина» активно работают над тактическими схемами и физической подготовкой. Он выразил надежду на поддержку болельщиков, которая всегда придаёт сил команде.

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