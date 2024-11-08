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· 16+ · Екатерина Елисеева

Девушка из Казани в музыкальном шоу «Ярче звёзд» поборется за 500 000 рублей

В настоящее время она учится в театральном инст...

Предоставлено изданию

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9 ноября 2024 года, в 21:00 на телеканале ТНТ можно будет увидеть новый выпуск музыкальной программы «Ярче звёзд». В шоу люди перевоплощаются на сцене в своего любимого певца и борются за приз - 500 000 рублей, а также за шанс поучаствовать в суперфинале.

В новом выпуске 2 сезона будет участвовать 27-летняя Аделя Хабибуллина из Казани. В настоящее время она учится в театральном институте.

«Я - артист эстрады. Два года назад я увлеклась жанром перевоплощений. В моей личной коллекции много артистов и персонажей из фильмов: все образы Ирины Муравьевой, Нина из «Кавказской пленницы», Фрося Бурлакова...»

Сейчас неизвестно, в кого именно станет перевоплощаться девушка.

Аделя поделилась своими мыслями по поводу того, куда она потратит выигрыш:

«Сейчас я пробую себя в роли режиссера – ставлю детский рок-мюзикл в Казани... Я потратила бы выигрыш на реализацию своих проектов...».

Уроженка региональной столицы Татарстана также отметила, что не смотря на то, что она какое-то время проживала в культурной столице России, она по-прежнему любит Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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