Девушка из Казани в музыкальном шоу «Ярче звёзд» поборется за 500 000 рублей

9 ноября 2024 года, в 21:00 на телеканале ТНТ можно будет увидеть новый выпуск музыкальной программы «Ярче звёзд». В шоу люди перевоплощаются на сцене в своего любимого певца и борются за приз - 500 000 рублей, а также за шанс поучаствовать в суперфинале.

В новом выпуске 2 сезона будет участвовать 27-летняя Аделя Хабибуллина из Казани. В настоящее время она учится в театральном институте.

«Я - артист эстрады. Два года назад я увлеклась жанром перевоплощений. В моей личной коллекции много артистов и персонажей из фильмов: все образы Ирины Муравьевой, Нина из «Кавказской пленницы», Фрося Бурлакова...»

Сейчас неизвестно, в кого именно станет перевоплощаться девушка.

Аделя поделилась своими мыслями по поводу того, куда она потратит выигрыш:

«Сейчас я пробую себя в роли режиссера – ставлю детский рок-мюзикл в Казани... Я потратила бы выигрыш на реализацию своих проектов...».

Уроженка региональной столицы Татарстана также отметила, что не смотря на то, что она какое-то время проживала в культурной столице России, она по-прежнему любит Казань.