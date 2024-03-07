Около трети миллиарда рублей уйдет на демонтаж Горбатого моста в Казани

В Казани планируется демонтаж Горбатого моста с затратами в размере 373 миллионов рублей. Эти цифры актуальны на 2022 год и утверждены соответствующим проектом. Пишет «Бизнес Онлайн».



Заказчиком проектной документации выступило ГКУ «Главтатдортранс». Однако проведение дальнейших работ зависит от наличия финансирования. Новая стоимость операций будет скорректирована согласно текущим ценам, хотя пока точные сроки начала работ на объекте не установлены.



Проектно-изыскательские работы были выполнены с учетом особенностей расположения моста в условиях густо застроенного города. Была разработана трехмерная модель сооружения, учитывающая окружающий ландшафт.Отметим, что проект по воссозданию этой конструкции не был заказан или разработан. Вопрос финансирования возможного восстановления моста требует отдельного обсуждения и принятия решения со стороны руководства города Казани.