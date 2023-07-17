«Было составлено 2,3 тысяч административных протоколов»: в Казани за торговлю без разрешения составили протоколы на 6 млн
Илона Боянова
Председатель Комитета потребительского районы Казани Руслан Фазылянов на деловом понедельнике сегодня. 17 июля, сообщил, что в городе с начало года было составлен 2,3 тысяч административных протоколов на общую сумму в шесть миллионов рублей за торговлю без разрешения.
Со слов Фазылянова, в рамках совместных с администрациями районов рейдов было проведено 213 операций по пресечению несанкционированной торговли. В результате этих операция было составлено 2,3 тысяч административных протоколов, общая сумма которых превысила шесть миллионов рублей.
Помимо этого, на пятерых человек, которые повторно нарушили правило торговли, был наложен административный арест.