«Было составлено 2,3 тысяч административных протоколов»: в Казани за торговлю без разрешения составили протоколы на 6 млн

В Казани за незаконную торговлю в 2023 году составили протоколы на 6 млн

Председатель Комитета потребительского районы Казани Руслан Фазылянов на деловом понедельнике сегодня. 17 июля, сообщил, что в городе с начало года было составлен 2,3 тысяч административных протоколов на общую сумму в шесть миллионов рублей за торговлю без разрешения.

Со слов Фазылянова, в рамках совместных с администрациями районов рейдов было проведено 213 операций по пресечению несанкционированной торговли. В результате этих операция было составлено 2,3 тысяч административных протоколов, общая сумма которых превысила шесть миллионов рублей.

Помимо этого, на пятерых человек, которые повторно нарушили правило торговли, был наложен административный арест.