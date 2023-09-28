Будет организовано одностороннее движение: в одном из районов Казани поменяют схему движения
В Казани завершился ремонт на крупном дорожном участке Авиастроительного района. В связи с этим, чтобы улучшить транспортное обслуживание горожан и увеличить пропускную способность, на Вересаева, Пржевальского, Ударной и Камчатской изменится схема организации дорожного движения. Согласно новой схеме на вышеуказанных участках будет организовано одностороннее движение.
Вводятся три новых остановочных пункта для общественного транспорта:
- «Ул.Пржевальского» (возле дома №4 по ул.Пржевальского);
- «Ул.Циолковского» (возле дома №11 по ул.Пржевальского);
- «Ул.Камчатская-2 (возле дома №31 по ул.Камчатской).
Будет изменена схема движения автобусов по нескольким маршрутам: №37, 40, 42, 78, 92с, 93. Изменение схемы организации дорожного движения позволит сократить число заторовых ситуаций.