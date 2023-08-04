«Будет называться "Компрессорный"»: в Казани появится новая остановка

В Казани появится новая остановка «Компрессорный» для межмуниципальных автобусов

В Казани хотят сделать новую остановку для межмуниципальных маршрутных автобусов, о чем говорится в проекте приказа министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова.

Из документа, опубликованного на портале официальной правовой информации РТ, следует, что остановка появится возле железнодорожной станции на Сибирском тракте. Она будет называться «Компрессорный». В результате внесения таких изменений на территории Татарстана количество остановочных пунктов, которые будут использоваться в качестве начальных и конечных остановок по межмуниципальным маршрутам, вырастет до 122.

Фарит Ханифов попросил в своем приказе начальника отдела автомобильного транспорта Управления транспорта направить приказ на государственную регистрацию в министерство юстиции РТ.