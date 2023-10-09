Будет контролировать ситуацию: дорожные службы Казани готовятся перейти на зимний режим работы

В Казани система «Монитор города» будет в тестовом режиме контролировать уборку дорог

Дорожные службы Казани с 15 октября перейдут на зимний режим работы. На сегодняшний день уже подготовлена 76% спецтехники. В тестовом режиме в этом году система «Монитор города» будет контролировать качество уборки дорог от снега, а также корректировать маршруты. Отмечается, что на сегодняшний день Казани не хватает 82 водителя спецтехники

Со слов Игоря Куляжева, заместителя руководителя Исполкома города, из 584 единиц спецтехники к зиме готовы 443 машины. Остальные же пока что заняты на летнем содержании дорог. Они будут постепенно переоборудоваться к зиме, в зависимости от погодных условий. Если же будет объявлен план «Буран», количество техники в короткие сроки будет увеличено до тысячи единиц.

Территория уборки распределена между четырьмя заказчиками работ - администрациями районов столицы РТ. С подрядными организациями договоры действуют до конца года, а на 2024 год подрядчиков определят по результатам конкурсным процедур в декабре.