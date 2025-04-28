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Более 30 тысяч бегунов примут участие в казанском марафоне

В Казани в конце апреля и начале мая пройдет ма...

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В Казани в конце апреля и начале мая пройдет масштабный беговой марафон, который состоится в два этапа: 30 апреля и 3–4 мая. Подробности мероприятия были озвучены на пресс-конференции, посвященной 83-й легкоатлетической эстафете.

Организаторы ожидают участие около 33 тысяч бегунов и 600 волонтеров.

  • Первый этап забегов пройдет 30 апреля. В этот день с полуночи до 14:00 движение транспорта будет ограничено на улицах Советской, Правды, Начальной, Хализова, а также возле дома имени Салавата Галеева.
  • Основные марафонские забеги намечены на 3 и 4 мая. В эти дни центральные улицы Казани будут полностью перекрыты для обеспечения безопасности спортсменов и зрителей. Маршрут марафона проляжет мимо главных достопримечательностей города, а в рамках мероприятия состоится розыгрыш медалей чемпионата России по марафонскому бегу.

Жителей и гостей Казани просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения.

Ранее стало известно, что в Татарстане беспилотники начнут ловить нарушителей. Подробности в телеграм-канале most|Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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