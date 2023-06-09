Новости Казани
· Полина Модестова

Является наиболее прибыльной: Альфия Кондрабаева заняла пост гендиректор УК "Домико"

Бывшая чиновница исполкома Набережных Челнов возглавила управляющую компанию «Домико»
Является наиболее прибыльной: Альфия Кондрабаева заняла пост гендиректор УК "Домико"

pixabay

Подписаться в Telegram

Бывший заместитель начальник коммунального управления Набережных Челнов Альфия Кондрабаева заняла пост генерального директор УК "Домико". Со вчерашнего дня, 8 июня 2023 года, женщина уже приступила к своим обязанностям.

Компания преимущественно обслуживает новостройки ГК "Профит Марселя Мингалимова. До этого ей руководил сам учредитель РАФИС Гарипов. Напомним, что "Домико" считается одной из наиболее прибыльных управляющей компанией Челнов. По результатам прошлого года она стала лидером по финансовым показателям среди коллег.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Пересекал сплошную: в Казани разбилась насмерть рэп-исполнитель Альбина Сафарова

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

ооо зитар дезинфекция от плесени

Новости Казани

день назад

Проработал меньше года: в Казани обнаружили тело федерального судьи Артема Бартенева

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

прокат лазеров в Екатеринбурге

Новости Казани

4 часа назад

Устроили уличные гонки: в Казани студент насмерть сбил пешехода, который шел на красный

Новости Казани

день назад

Появится новая развязка: в Казани решают вопрос с закрытым кольцом у Деревни Универсиады

Новости Казани

день назад

Будет четыре площадки: в Казани утвердили места празднования Сабантуя

Новости Казани

6 часов назад

Заменят участок тепловода: в Казани из-за работ перекроют дорогу до конца лета и временно отключат горячую воду

Новости Казани

день назад

Окажет действенный эффект: госсовет РТ предложил лишать прав за нарушения, которые зафиксировала камера
Новости Казани
6 часов назад

Заменят участок тепловода: в Казани из-за работ перекроют дорогу до конца лета и временно отключат горячую воду

Заменят участок тепловода: в Казани из-за работ перекроют дорогу до конца лета и временно отключат горячую воду

Новости Казани

33 минуты назад

Является наиболее прибыльной: Альфия Кондрабаева заняла пост гендиректор УК "Домико"

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

Новости Казани

38 минут назад

В силу еще не вступил: в Татарстане вынесли приговор женщине, натравившей собаку на ребенка

Новости Казани

час назад

Подвергли людей опасности: прокуратура провела проверку полуразрушенного дома в Казани
Посвятил медицине 40 лет жизни: скончался заслуженный врач Татарстана
Новости Казани
48 минут назад

Посвятил медицине 40 лет жизни: скончался заслуженный врач Татарстана

Новости Казани

2 часа назад

Продолжают вводить в заблуждение: главного врача клиники Spina в Казани подозревают в подделке дипломов

Новости Казани

3 часа назад

Сейчас чувствует себя хорошо: в Челнах поймали гуляющего по городу кабана

Новости Казани

3 часа назад

Пройдет ряд фестивалей: стало известно, как в Челнах отметят День России
Актер Ильдус Хасанов: «Мое место силы – мой дом. Как раз в Казани, в пригороде»
Новости Казани
4 дня назад

Актер Ильдус Хасанов: «Мое место силы – мой дом. Как раз в Казани, в пригороде»