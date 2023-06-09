Является наиболее прибыльной: Альфия Кондрабаева заняла пост гендиректор УК "Домико"
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Бывший заместитель начальник коммунального управления Набережных Челнов Альфия Кондрабаева заняла пост генерального директор УК "Домико". Со вчерашнего дня, 8 июня 2023 года, женщина уже приступила к своим обязанностям.
Компания преимущественно обслуживает новостройки ГК "Профит Марселя Мингалимова. До этого ей руководил сам учредитель РАФИС Гарипов. Напомним, что "Домико" считается одной из наиболее прибыльных управляющей компанией Челнов. По результатам прошлого года она стала лидером по финансовым показателям среди коллег.