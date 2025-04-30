«Ак Барс» заинтересовался Евгением Кузнецовым
Генеральный менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» Марат Валиуллин заявил об интересе к форварду Евгению Кузнецову. По его словам, при правильном подходе игрок способен стать лучшим центральным нападающим в России.
При этом конкретных переговоров с представителями игрока не было, сообщает «Матч ТВ».
Напомним, Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА в 2024 году, однако уже в апреле соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон.
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