543 жалобы за 2 года: Жилинспекция Татарстана добивается ухода руководителя УК

Жилищная инспекция Татарстана просит уволить руководителя ООО «УК Вахитовского района» Казани. На мужчину с 2023 года поступило 290 жалоб, а в 2024 году - уже 253.

7 июня, в суде пройдет заседание по рассмотрению административного дела в отношении руководителя. Юридическое лицо не раз привлекалось к административной ответственности: в прошлом году 7 постановлений с наказания в виде 2 предупреждений и штрафов в 225 тыс. рублей, в 2024 году было зафиксировано одно постановление об административном правонарушении, мужчине назначили штраф - 25 тыс. рублей.

К примеру, в доме на улице Дачная, 7 специалисты обнаружили несколько нарушений. Одни из них: неверная гидроизоляция навеса над подъездом, просадки отмостки здания и т.д.

Госжилинспекция РТ обратилась в суд, она просит ухода руководителя этой УК. Об этом рассказали в пресс-служба ГЖИ Татарстана.