Разыскивать уклонистов в России начали при помощи системы распознавания лиц: уже есть задержания

Системой распознавания лиц решили воспользоваться в России для поиска уклонистов от частичной мобилизации.

Так, эту работу в тестовом режиме уже начали в Москве, и смогли найти пятерых мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Уличные камеры наблюдения, согласно загруженной информации о розыске, смогли найти уклонистов на улицах города.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, четверых доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств, а вот пятого пока ловят. Ему удалось скрыться.