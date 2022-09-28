Стало известно, сколько денег нужно минимум, чтобы собрать мобилизованного в Казани

Стал известен финансовый минимум, который позволит мобилизованному собрать все необходимое для отправки в зону СВО. 116.RU подсчитали все по списку и по минимальным расценкам, и все равно получилось более 12 тысяч рублей.

Самым дешевым среди личных принадлежностей будет мыло - 50 рублей и нитки с иголкой - 30 рублей. Самый дорогой пункт - влажные салфетки, от 120 рублей. Итого на личные и гигиенические принадлежности уйдет более 700 рублей.

На сбор аптечки уйдет около 500 рублей.

Недешевым выйдет термобелье - от 750 рублей за комплект. Теплая куртка обойдется примерно в 3,5 тысячи, а штаны - в 1,5 тысячи рублей.

Самый дорогой пункт в списке мобилизованного - берцы. Их стоимость начинается от 2390 рублей, но качественные берцы обойдутся куда дороже - до 6000 рублей.

Стоимость рюкзака начинается от 1200 рублей, более качественные и надежные рюкзаки стоят в пределах 3 тысяч.

Таким образом, всего личные вещи по минимальной цене обойдутся в 12 060 рублей, по максимальной — 22 330 рублей и выше.