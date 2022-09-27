Пьяный мужчина в Казани попытался убить водителя такси, который привез его не туда

В Казани пьяный 33-летний мужчина чуть не убил таксиста, который привез его не по тому адресу. Клиент вызвал машину, чтобы доехать в Вахитовский район, но сам ошибся, когда указывал адрес прибытия в приложении.

Таксист, ничего не подозревая, доставил пассажира в поселок Кадышево в Авиастроительном районе, как это было указано в приложении. Водитель попросил оплатить проезд. Но недовольный нетрезвый мужчина достал нож и нанес таксисту не менее трех ударов в грудь и плечо, сообщает республиканский Следком.

Он попытался сбежать с места преступления, но устал и уснул в ближайших кустах, там его и нашли полицейские. Таксисту успели оказать помощь, он был доставлен в больницу.

Агрессор вину признал частично, был заключен под стражу. Дело направлено в суд.