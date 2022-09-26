«Не можем ставить под угрозу безопасность людей»: в Казани на год будет перекрыт мост через Кабан

В Казани принято решение на год закрыть движение по мосту через Кадан. Мост у площади Вахитова в столице Татарстана будет закрыт в ночь со вторника на среду (с 27 на 28 сентября). Об этом сегодня в рамках делового понедельника заявил комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

В 2022 году при демонтаже пешеходной части моста в опорах была обнаружена увеличивающаяся трещина. Деформация объекта возникла из-за просадки грунта.

"Необходимо прекратить движение транспорта по всем полосам во избежание аварийных ситуаций. Мы понимаем, какие неудобства это доставит жителям, но не можем ставить под угрозу их безопасность", — заявил Саляхутдинов.

В ходе ремонтных работ дорогу расширят с 6 до 8 полос, несущая нагрузка вырастит с 10 до 25 тонн, а со стороны Нижнего Кабана появится велосипедная дорожка. Благодаря полному перекрытию движения на мосту реконструкцию выполнят за год и завершат уже в 2023 году.

На время закрытия моста движение автотранспорта организуют по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая. Здесь же будут следовать автобусы № 25, 43 и 77. Автобусы № 5 и 68 запустят по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и далее по своим маршрутам. Автобус № 71 организуют по улицам Татарстан, Пушкина и Бутлерова.