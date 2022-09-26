Вдоль железной дороги от Москвы до Казани планируют построить сети 5G

Государственная комиссия по радиочастотам еще в августе продлила на десятилетний срок группе компаний "Антарес" разрешение на использование полосы частот 1900—1920 МГц для оказания услуг мобильной связи.

Компания собирается использовать ресурс для строительства сети мобильной связи 5G вдоль железных дорог.

Как сообщает РБК, компания уже договорилась с РЖД о строительстве сетей 5G вдоль железных дорог и обязалась покрыть участки Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Сочи.

Проект планируется реализовать целиком и полностью на отечественном оборудовании в кратчайшие сроки.

Заместитель главы Минцифры Татарстана Альберт Яковлев в конце августа сообщал, что на территории Казанского кремля в закрытом режиме начала работу зона 5G. Технические специалисты уже приступили к тестированию технологии.