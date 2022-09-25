Осень будет благосклонной: Павел Глоба представил прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь

Павла Глобы на месяц Октябрь 2022 года будет достаточно благосклонен ко многим, хотя судьба и бросит личные вызовы отдельным представителям зодиакального круга. Прогноз советского и российского астрологана месяц публикует kazlenta.kz

Овен

В первой половине месяца Овны могут приступить к новым начинаниям и проектам, важно до середины месяца успеть решить самые важные задачи, это позволит Овну до конца года остаться успешным. В конце месяца сосредоточьтесь на семейном - близкие будут нуждаться в вашей поддержке и помощи.

Телец

Тельцам в октябре лучше не рисковать, и все рискованные дела лучше оставить до третьей декады месяца. Предстоит расставить приоритеты на работе - ваши партнеры начали "наглеть" и сваливать на вас лишние хлопоты. Согласно прогнозу Глобы, Тельцам очень важно именно в этом месяце избавиться от любого "балласта", тянущего назад и не дающего развиваться.

Близнецы

Благосклонным по-настоящему октябрь будет к Близнецам. Они получат шанс отлично заработать, смогут воплотить в реальность какую-то значимую для них мечту. И только в последние дни месяца не стоит напрягаться - активность не принесет успеха, лучше отдохнуть и дать себе возможность восстановиться.

Рак

Октябрь может заставить Раков задуматься о своем самочувствии. Если раньше вы игнорировали сигналы организма, сейчас важно начать лечение. Глоба советует воздержаться от решения важных деловых вопросов до конца месяца. Зато развернуться по полной могут творческие Раки - их посетит вдохновение.

Лев

Львы станут еще одними "любимчиками" октября. Они смогут добиться исключительно высоких результатов во всем, за что возьмутся. Однако это будет месяц, когда ответственность придется взять на себя в полной мере, научиться обходиться без помощи со стороны. Глоба советует Львам в октябре любой ценой сдерживать гнев.

Девы

Для Дев в октябре наступит время подвести черту - доделать все начатое, оценит результаты своей деятельности и составить план и цели на будущее. Недоделанные дела станут "якорем", который не даст Девам двигаться дальше. Рекомендуется работать в команде, не выбиваться из коллектива. Также Девам стоит найти себе интересное хобби, чтобы была отдушина.

Весы

Для Весов октябрь также будет очень благоприятным. Начинания и проекты, за которые Весы возьмутся, обречены на успех. Важно лишь все успеть закончить до 20-х чисел, иначе недоделанное рискует превратиться в нудную рутину. С финансами все будет отлично, а в личной сфере Весы вообще будут счастливы - их успех у противоположного пола гарантирован.

Скорпион

Скорпион не станет самым удачливым знаком в октябре, но после 20-го числа все разительно изменится. Он успеет за последнюю декаду наверстать и и сделать больше, чем многие другие. Скорпиону по прогнозу Глобы рекомендуется уладить все личные недоразумения, помириться со всеми, с кем они сейчас в ссоре. Астролог не советует брать в долг.

Стрелец

Стрельцы в октябре будут успешны во всех рутинных и бумажных делах - можно смело обращаться в инстанции, в суды, решать любые проблемы, все получится легко и быстро. Можно начинать новые проекты, но вот сильно усердствовать не стоит, можно подорвать здоровье. Астролог рекомендует не транжирить деньги попусту. Скоро они могут понадобиться.

Козерог

Козерогам в октябре придется трудиться больше, чем в другие месяцы года. Задачи будут наваливаться со всех стороны, и попросить помощи Козерогу окажется не у кого. Придется тащить все на своих плечах. Но такой темп окупится хорошими финансовыми возможностями, представители знака смогут собрать солидную сумму.

Водолей

Благоприятным и успешным октябрь будет для Водолеев. Жизненная удача и энергия Вселенной наполнит знак и поведет его к победам. Чем инициативнее Водолей, тем большего успеха он сможет добиться в середине осени. Глоба не советует набирать долги. А одиноким Водолеям астролог рекомендует в октябре присмотреться к окружению - среди коллег или знакомых, вероятно, есть тот, кто ищет именно вас.

Рыбы

Наиболее удачным для Рыб будет период со второй половины октября. Оставьте на это время все наиболее значимые задачи. Если Рыбы не будут бояться сложных задач, то они смогут отлично заработать. Астролог советует представителям знака ни в коем случае не обвинять окружающих в своих неудачах. Только хорошие отношения с окружающими станут залогом успешно проведенного месяца.