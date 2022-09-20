Вернули с того света: в Татарстане спасли мужчину, который висел на дереве с петлей на шее

Молодой мужчина в Татарстане решил свести счеты с жизнью накануне своего 30-летия. Причиной стали неустроенности личной жизни, одиночество, проблемы с работой. Однако уйти ему не дали. Девушки, которые возвращались домой в Нижнекамске с работы, увидели бедолагу, когда тот уже висел на дереве с петлей на шее. Его успели в прямом смысле слова вытащить с того света.

"Я побежала, подняла его за ноги. Другая девушка сняла с него петлю. Он сопротивлялся, пытался все же закончить своё дело. После снятия его с дерева мы позвонили в службу 112", - рассказывает одна из спасительниц, ее цитирует "Татарстан-24".

При себе у спасенного нашли предсмертную записку и ножницы. Недалеко валялось ведро и бутылка от спиртного.

Поблагодарить своих спасительниц он не успел. Прибывшие медики доставили его в психоневрологический диспансер.