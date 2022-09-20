Женщина пыталась похитить с детской площадки игравших во дворе детей

В Екатеринбурге неизвестная женщина попыталась похитить с детской площадки игравших там чужих детей, пишет издание "Е1".

Молодая девушка, как отметили очевидцы, находилась в неадекватном состоянии, сначала она попыталась увести за собой восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, их вырвала из рук злоумышленницы соседка.

Потом девица бросилась за третьим малышом, который испугался и спрятался в подъезде. На крики детей сбежались соседи, они и вызвали наряд полиции.

Сначала девушка пояснила стражам порядка, что пыталась увести детей по заданию своей сестры. Потом показания изменила, заявив, что перепутала чужих детей со своими племянниками. Подробности устанавливает региональный Следком.