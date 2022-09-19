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Специалисты рассказали какие новые ЖК соревнуются за звание самого стильного комплекса Казани
14:23, сегодня
Российский турист в Турции забил молотком отца и искалечил мать в отеле
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10:16, 26.07.2022
Предложил чебуреки на вокзале, а она расстроилась: где казанцам провести свидание и не оплошать
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10:11, 01.09.2022
Цены на курорты в Турции подскочили: куда теперь будут ездить казанцы на отдых?
13:48, сегодня
«Ржавый дуршлаг»: мэр Казани Метшин нашел меткое сравнение для состояния теплосетей
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На старт: Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ждет финансовый взлет в конце сентября
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Все ответы находятся внутри тебя: редакция подсказала специалистов, которые помогут решить проблемы
13:07, сегодня
Дождь дождем, а обед по расписанию: Чем запомнился фестиваль Вкусная Казань
12:45, сегодня
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09:44, 02.08.2022
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12:07, сегодня
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11:58, сегодня
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18:10, 05.09.2022
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11:32, сегодня
Вышла оплатить интернет: небольшой осколок боеприпаса НАТО лишил 20-летнюю девушку обеих ног
10:47, 09.08.2022
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10:36, сегодня
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10:27, сегодня
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14:51, 30.07.2022
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Фото предоставлено пресс-службой "Tele2"

Tele2 добавила в тарифы для корпоративных клиентов возможность запустить рекламу через Яндекс Бизнес

19.09.2022, 16:08 prokazan.ru

Tele2, российский оператор мобильной связи, интегрировал сервис Яндекс Бизнес во все тарифы для корпоративных клиентов. Предприниматели получат 3 000 бонусных рублей на запуск первой рекламной кампании и смогут самостоятельно продвигать свой бизнес в сети без привлечения специалистов по маркетингу. Предложение доступно для новых и действующих клиентов Tele2, которые раньше не запускали рекламу через Яндекс Бизнес или делали это больше года назад.

Tele2 дополнила В2В-тарифы рекламными возможностями сервиса Яндекс Бизнес, которые помогут предпринимателям в привлечении новых клиентов. Владельцам бизнеса не нужно нанимать специалистов по рекламе, обращаться в агентство или тратить время на сложные настройки в интернете. Сервис запускает рекламу автоматически: он анализирует целевую аудиторию, создает объявления и размещает их на релевантных площадках: в поиске Яндекса и на сайтах партнеров. Предприниматели, которые ведут бизнес офлайн, также получают продвижение в Яндекс Картах, чтобы покупатели могли быстрее найти организацию, связаться с ней и построить маршрут.

Яндекс Бизнес умеет продвигать сайт, страницу в социальной сети, Telegram-канал или профиль компании в Яндекс Картах. Если у бизнеса есть свой интернет-магазин, то сервис автоматически возьмет информацию о товарах и услугах с сайта и сделает из них объявления.

Пользователи смогут увидеть данные об эффективности рекламной кампании в личном кабинете: информацию о количестве просмотров и переходов с объявлений, а также действиях потенциальных клиентов. Например, сколько людей построили маршрут, позвонили в компанию или оставили заявку.


Стоимость рекламы рассчитывается автоматически и зависит от специфики бизнеса. В среднем рекомендуемый бюджет начинается от 3 000 рублей в месяц. Запустить рекламу можно на 3, 6 или 12 месяцев. Яндекс Бизнес предлагает три варианта бюджета (минимальный, оптимальный, максимальный), при этом рекламодатель может выбрать свой. Система рассчитает прогноз по объему аудитории, которую потенциально получится привлечь за данный период. Дополнительно к рекламному бюджету корпоративные абоненты Tele2 единоразово получат 3 000 бонусных рублей. Для этого необходимо настроить и активировать оффер в личном кабинете на сайте оператора, получить промокод и оплатить стоимость основной рекламной кампании.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Мы предлагаем клиентам продукты, которые максимально отвечают их потребностям, а успешные коллаборации с эффективными сервисами позволяют расширить пул лучших решений. Партнерская программа Tele2 и Яндекс Бизнеса поможет нашим абонентам настроить эффективную рекламу при участии персонального менеджера».

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Последнее свидание: машину с телами влюбленных достали из пруда через месяц после их гибели
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Чем смог, тем и потушил: ассенизатор увидел пожар и начал заливать его фекалиями
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Украинский солдат рассказал, как иностранные наемники обижают бойцов ВСУ
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Российские десантники остановили атаку ВСУ, но тела погибших украинцев все еще лежат на поле
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Минобороны: США создали дрон, который может распространять зараженных насекомых
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Все видно на коже: медики нашли новое неприятное последствие COVID-19 у переболевших
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Сын известного телепродюсера погиб в Москве
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Девушка с нулевым размером груди ищет спонсора: горожане озадачены
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Мать оставила малыша наедине с мясорубкой: ребенок лишился всех пальцев
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Брата бойца ММА Тарасова избили на улице фаллоимитатором
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Выживших при неудачном контрнаступлении бойцов ВСУ расстреляли свои же
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В российской школе семиклассник-гимназист заявился на линейку в женском платье
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«Так бывает, к сожалению»: в «Татнефти» прокомментировали суицид топ-менеджера Равиля Маганова
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Стоит им появиться на Украине: эксперты назвали условие, при котором начнется ядерная война
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ТАСС: причиной смерти вице-президента «Лукойла» Маганова назван суицид
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Вице-президент «Лукойла» и брат главы «Татнефти» Маганов умер после падения из окна больницы
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Двое мигрантов изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку
06:55, 01.09.2022
Может быть где угодно: в России объявлен розыск серийного маньяка, охотящегося за семьями с детьми
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Рамзан Кадыров призвал отменить решение суда Татарстана и предупредил о других действиях
20:00, 31.08.2022
Мужчина заживо сжег свою подругу и двух товарищей после застолья
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Девятилетней девочке сняло скальп во время игры на автоподъемнике
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В России зафиксирован первый случай оспы обезьян: Стоит ли казанцам бояться новой пандемии?
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19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
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Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
18:18, 15.06.2022
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18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
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Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
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Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
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Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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15:49, 16.03.2021
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью