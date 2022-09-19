Рэпера Джигана обокрали: обнесли загородный дом, украли часы Rolex за 6 млн рублей

Двое часов марки Rolex общей стоимостью около 6 миллионов рублей украли неизвестные из загородного дома рэпера Джигана в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под именем Джиган. Он сообщил, что неизвестные проникли в его дом в деревне Захарово и похитили два экземпляра часов Rolex, предварительная стоимость похищенного составляет около 6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Хозяина дома не было, а входная дверь почему-то была открытой, по данному факту возбудили уголовное дело.