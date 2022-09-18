Погубил сразу 2 иномарки: В Казани таксист стал причиной массового ДТП - сам он вину отрицает

В Казани на Мамадышском тракте в ДТП столкнулись сразу 3 машины. Участниками аварии стали иномарки Kia, Chevrolet и грузовой Ford, передает «Татарстана-24».

Водители авто утверждают, что виновником происшествия стал таксист за рулем Kia. В салоне этого автомобиля также находилась пассажирка. Машина влетела в Chevrolet, а тот в свою очередь в грузовой Ford.

Мужчина, сидевший за рулем Chevrolet заявил, что автомобиль Kia гнал и не смог перестроиться, когда все останавливались на «красный». При этом таксист свою вину отрицает.

Оценить масштабы повреждений автомобиля марки Kia приехали представители таксопарка. По их словам, мужчина арендовал машину и занимался перевозкой клиентов. Теперь ему для частного извоза придётся подобрать другой транспорт.