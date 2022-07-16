Хотел обогнать фуру: Водитель Lada Granta влетел в трех мотоциклистов на трассе

На трассе Уфа-Оренбург произошло массовое ДТП, где легковой автомобиль марки Lada Granta влетел в группу из трех мотоциклистов, сообщает Лента.ру со ссылкой на слова главы ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По информации, житель Башкирии, который был за рулем отечественного автомобиля решил совершить обгон большегруза и выехал на встречную полосу трассы на 241-м километре. Завершить маневр не успел, так как на большой скорости влетел в колонну из трех мотоциклистов, которые двигались ему навстречу.

По словам начальника ГИБДД Башкирии, в лобовом столкновении пострадали три мотоциклиста. Двое из них госпитализированы: тяжелые травмы получили 40-летний житель Стерлитамака, ехавший на мотоцикле Harley-Davidson, и 30-летний водитель мотоцикла Suzuki. О состоянии байкера, управлявшего Yamaha, не сообщается.

Кадры происшествия попали на видео регистратор, которые опубликованы в телеграм-канале Владимира Севастьянова.