Сотрудники полиции задержали участников фейкового кастинга реалити-шоу Холостяк

Полиция задержала участников фейкового кастинга на шоу «Холостяк» в Москве, организатором которого, как сообщается, стал Денис Колесов. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как рассказала каналу Baza одна из девушек по имени Оксана, ее пригласили на участие в кастинге на Арбате. Организаторы подошли к ней и дали листовку со всей информации, так она и попала на будущий отбор участниц. Около 60 участниц должны были пройти несуществующего кастинга.

В определенный час девушки должны были ждать у метро «Медведково», где за ними приехала бы машина и увести в неизвестном направлении. О том, что девушки должны были делать дальше никто не знал.

Однако, к моменту, когда девушки уже стояли в ожидании машины, к ним подоспели представитель ТНТ и сотрудники полиции, которые успели предупредить девушек. Так как у ТНТ есть служба безопасности, отслеживающая подобные случаи. Сейчас полиция проводит проверку по заявлению канала.