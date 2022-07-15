В мэрии Казани подвели неутешительные итоги ночного ливня

За прошедшие сутки в столице Татарстана выпало 13 мм осадков. Месячная норма составляет 62 миллиметра. Сильный ливень оставил без света 3700 жителей Казани, некоторые улицы оказались затоплены, а утром встали троллейбусы и трамваи. Сейчас власти Казани продолжают предпринимать все, чтобы как можно эффективнее устранить последствия разгула стихии, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Советском районе ночью из-за сильного ветра без электричества остались порядка 3,7 тыс. жителей поселков Чебокса и Константиновка. Сейчас подача электричества полностью восстановлена, заверили в комитете ЖКХ.

Очищены участки сетей ливневой канализации на площади Тысячелетия, улицах Ботанической, Дубравной, Шаляпина, на проспекте Победы и у техникума на Копылова.

Сотрудники МУП «Городское благоустройство» очистили участки сетей ливневой канализации на площади Тысячелетия, на улицах Шаляпина, Ботанической, Дубравной, проспекте Победы, а также возле авиастроительного техникума на улице Копылова. Специалисты проверяют подземные пешеходные переходы на предмет затопления.

Тем временем в Татарстане сохраняется штормовое предупреждение, и погодный катаклизм легко может повториться.