В Татарстане третий день ищут пропавшего на Каме рыбака, выпавшего из лодки

В Татарстане спасатели с 13 июля и по сей момент продолжают искать рыбака, который выпал из лодки в районе села Масловка в Рыбно-Слободском районе РТ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану, накануне в поисках тела 48-летнего мужчины была обследована и осмотрена береговая зона, осмотрены ближайшие буи. Специалисты также провели поисковые мероприятия в акватории в пределах берега, общей протяжённостью 20 км.

Зона поиска составила около 3 тысяч квадратных километров.

К спасателям присоединились и местные рыболовы. Они для поисков использовали эхолот, но пока безрезультатно. Пустая лодка пропавшего мужчины была найдена в 50 метрах от берега накануне, 14 июля.