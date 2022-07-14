В Казани сотрудники полиции нашли у студентки почти полкило наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ задержали 19-летнюю студентку из Казани. Девушку подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

При досмотре у девушки нашли 179 граммов мефедрона, в ее телефоне были карты с точками предположительных тайников и иная ценная для следствия информация, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

При обыске в квартире студентки нашли еще 95 граммов мефедрона, 1,5 грамма наркотика PVP, а также упаковку и иные приспособления для фасовки и сбыта наркотиков. Общий изъятых наркотиков составил 375,2 грамма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.