В деле о крушении прогулочного теплохода в Татарстане появились подозреваемые

В уголовном деле о крушении прогулочного теплохода на Волге в Татарстане у Аракчино появились подозреваемые, сообщает Центральное МСУТ СК РФ.

Следователи уже допросили капитана судна и организатора речной поездки. Капитану планируют избрать меру пресечения, не связанную с непосредственным лишением свободы.

Судно, напомним, затонуло 10 июля текущего года, в годовщину крушения "Булгарии" у поселка Аракчино в Кировском районе Казани.

Предварительно, компания арендовала судно для празднования дня рождения. Причиной катастрофы стал перегруз. На борту находились 34 человека. Все спасены.