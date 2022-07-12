Президент Татарстана Минниханов в составе Госсовета РФ перестал быть «президентом»

Должность президента Татарстана Рустама Минниханова в составе Госсовета РФ переименовали в "главу республики Татарстан". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: „Глава Республики Татарстан“", — отмечается в документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня (12 июля - прим. ред).

В конце минувшего года в стране был принят федеральный закон, запрещающий главам регионов именоваться "президентами". На данный момент Татарстан - единственный регион страны, где есть свой "президент". В июне этого года требование федерального закона официально вступило в силу.

К началу нового года законодательство РТ должно быть приведено в соответствие ФЗ, и тогда и на местном уровне Минниханов официально перестанет именоваться президентом.