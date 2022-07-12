В Татарстане следователи заключили соглашение с «маньяком» с Лебяжьих озер: что он сообщил?

Верховный суд РТ рассмотрит уголовное дело 50-летнего бывшего работника охранного подразделения Росгвардии, историка Игоря Птицина. Сегодня республиканский Следком завершил расследование нападений и убийств женщин в 2009-2017 годах. Сообщается, что Птицин вину признал, следствие с ним заключило досудебное соглашение, сообщает "Реальное время".

Птицин обвиняется в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 30 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователи считают, что мужчина нападал в районе озера Глубокого и в Авиастроительном районе Казани на женщин и девушек в возрасте от 17 до 35 лет. Трое были убиты, из них двое несовершеннолетние - 16 и 17 лет. Пострадали 7 женщин.

Следователю Ильясу Ишмуратову удалось установить психологический контакт с задержанным, тот пожелал заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и разоблачил сам себя в ходе допросов и проверок показаний на месте.