В Казани 23-летнюю девушку жестоко обманули и оставили без денег

В дежурную часть отдела полиции "Сафиуллина" обратилась 23-летняя жительница Казани. Девушка заявила, что лишилась 291 тысячи рублей из-за незнакомцев.

Ей позвонила неизвестная девушка, заявившая, что она - сотрудница банка. Далее она сообщила, что с карты девушки пытаются списать деньги, и ей нужно срочно поменять пароль в кабинете онлайн-банка.

"Далее звонившая узнала у потерпевшей номер ее банковской карты, после чего второй стали поступать смс-сообщения с кодами для подтверждения действий. Также узнав от том, что девушка пользуется картой другого банка, незнакомка якобы переадресовала звонок на сотрудника второго финансового учреждения", - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Казани.

Потом девушку "обработал" незнакомец, убедивший, что нужно застраховать деньги на счете.

Далее по его инструкции девушка перечислила на якобы счет страхователя крупную сумму денег несколькими переводами. Всего она отправила около 291 тысячу рублей. Только после этого она засомневалась, что разговаривает с настоящими банковскими сотрудниками.

"После того, как она стала расспрашивать незнакомцев об их деятельности, те стали общаться с девушкой в грубой форме, и она решила прервать разговор и обратиться в полицию", - сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.