Мальчик славянской внешности: туристка в Казани заподозрила цыганку в краже ребенка

Женщина, приехавшая в качестве туристки в Казань, пожаловалась на цыганку-попрошайку, промышлявшую у гостиницы на улице Московской. В социальных сетях туристка изложила все обстоятельства странной истории.

Туристка предположила, что ребенок, который ходит с цыганкой, мог быть похищен, поскольку у мальчика небесно-голубые глаза и классическая славянская внешность.

"Приехали в Казань на город посмотреть и утром, почти сразу при выходе из гостиницы увидели по адресу Московская, 76 цыганку, сидящую и просящую милостыню, а рядом спящего ребенка, спящего на земле!!! Ребенок славянской внешности!!! Вызвали полицию, но те ее отпустили, т.к. в паспорте прописаны дети, и она уверяет, что это ее сын! Приехал якобы муж и забрал ее", - пишет туристка.

Позднее туристка встретила цыганку с ребенком снова. И у ребенка на лице были следы побоев.

"У мальчика огромный синяк под правым глазом! Я успела рассмотреть его: он славянской внешности, голубоглазый! Доставая из сумки телефон, я его расспрашивала, откуда синяк и кем приходится ему эта женщина, она, заметив, что я достала телефон, схватила его и, пряча, побежала в автобус, при этом кричала, что это ее сын и паспорт она полиции показывала! Я так понимаю, что в полицию уже обращаться бессмысленно! Я написала обращение уполномоченному по правам ребенка и попросила привлечь к данной семье органы опеки!" - продолжает автор поста.

Женщина призвала казанцев и гостей города не давать милостыню таким цыганкам.

"Ребенок мог быть украден младенцем, в паспорте может и записаны её родные дети, а попрошайничает ворованный ребенок! Его привлекают к попрошайничеству! Это нарушение законодательства! Хочу также настоятельно попросить местных жителей НЕ давать милостыню цыганам с детьми, но и не оставлять без внимания такие ситуации! Придавайте огласке информацию о попрошайках с детьми! Ведь может быть родная мать давно ищет своего украденного ребенка!" - подытожила автор поста.