В наше непростое время: президент Татарстана Минниханов обратился к жителям республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики и всем остальным мусульманам с поздравлением с праздником Курбан-байрам. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства РТ.
В своей речи он отметил, что сегодня все молитвы с трепетом обращены к Всевышнему. Много столетий подряд миллионы верующих продолжают молиться с надеждой на лучшее будущее.
"Досточтимый Коран учит людей служить Богу, быть добрыми с родителями и близкими родственниками, и сиротами, и нуждающимися, со всеми, кто нас окружает. В наше непростое время эти человеческие качества особенно важны и востребованы", — сказал он.
Рустам Минниханов отметил, что Курбан-байрам является одним из самых значительных праздников в Татарстане, но в год 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией он звучит по-особому.
"От всей души желаю вам мира, добра, благополучия и помощи Всевышнего во всех ваших благих начинаниях! С праздником, дорогие друзья!", — написал Минниханов.
Вместе с министром строительства России Иреком Файзулиным Минниханов сегодня участвовал в праздничной молитве в Галеевской мечети.