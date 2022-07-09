В наше непростое время: президент Татарстана Минниханов обратился к жителям республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики и всем остальным мусульманам с поздравлением с праздником Курбан-байрам. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства РТ.

В своей речи он отметил, что сегодня все молитвы с трепетом обращены к Всевышнему. Много столетий подряд миллионы верующих продолжают молиться с надеждой на лучшее будущее.

"Досточтимый Коран учит людей служить Богу, быть добрыми с родителями и близкими родственниками, и сиротами, и нуждающимися, со всеми, кто нас окружает. В наше непростое время эти человеческие качества особенно важны и востребованы", — сказал он.

Рустам Минниханов отметил, что Курбан-байрам является одним из самых значительных праздников в Татарстане, но в год 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией он звучит по-особому.

"От всей души желаю вам мира, добра, благополучия и помощи Всевышнего во всех ваших благих начинаниях! С праздником, дорогие друзья!", — написал Минниханов.

Вместе с министром строительства России Иреком Файзулиным Минниханов сегодня участвовал в праздничной молитве в Галеевской мечети.