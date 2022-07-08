В Татарстане 2-летний мальчик получил тяжелые химические ожоги ног, упав в лужу в парке

В Нижнекамске в парке 2-летний мальчик получил химические ожоги, упав в лужу, сообщает Mash Iptash.

Родители на прогулке решили перекусить и подошли к ларьку с кукурузой. Пока взрослые делали заказ, ребенок упал в лужу. И поначалу это не насторожило маму и отца, ведь все дети падают. Но уже дома стало понятно - с ножками малыша что-то не так.

Ребенок доставлен в больницу, у него химические ожоги ног 1 и 2 степени.

Родители винят во всем коммунальщиков. Продавцы оставляли заявку на очистку слива, в который уходят отработанное масло и вода. А пока заливали в слив химикаты для прочистки труб. Вероятно, именно эти вещества в луже и вызвали такие последствия.