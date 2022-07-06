8 километров Вознесенского тракта в Казани сделают платными: Во сколько это обойдется?

Часть Вознесенского тракта в Казани, строительство которого продолжается в настоящее время, решено сделать платным. Речь идет о 8-километровом участке от проспекта Победы до трассы М7, сообщили в Минтрансе Татарстана.

Данное решение подкреплено соглашениями с госкомпаниями «Дом.РФ» и «Автодор»: в ходе Петербургского международного экономического форума их подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Платной будет и дорога-дублер в обход поселка Дербышки.

О тарифах пока нет информации. В результате, бесплатным останется только первый участок - дорога в 2,5 километра от улицы Гвардейской до проспекта Победы, уточняет «Бизнес Online».