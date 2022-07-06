Мужчина угнал авто со спящим ребенком внутри и на нем попал в аварию

Житель Челябинска решил позаимствовать на автозаправке чужой автомобиль. Но не заметил, что угнал машину со спящим ребенком внутри. Так, с чужим ребенком в салоне, угонщик и попал в ДТП.

В полицию позвонила женщина, которая сказала, что с пятилетним сыном ехала домой, мальчик уснул. Она вышла на заправке, чтобы расплатиться за топливо, и увидела, что к машине быстро подходит незнакомец.

Через полчаса угнанную машину обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.

Оказалось, что угонщик проехал всего около 2 километров, после чего влетел в дорожное ограждение. Ребенок был пристегнут, он не пострадал.

39-летнего мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.