В Казани стая крыс атаковала двор элитного жилого комплекса

В Казани жители дома № 6 по проспекту Альберта Камалеева жалуются на нашествие стай крыс. По словам местных, грызуны заполнили двор, атакуют мусорки и лезут под капоты автомобилей, тогда как УК проблему почему-то решить не может.

Как отмечает "Татарстан-24" со ссылкой на местных жителей, автовладельцы уже не раз находили под капотами следы помета крыс, в машины грызуны забираются в холодное время суток. Автомобилисты опасаются, что крысы сожрут провода, что может потом привести к тяжелым авариям.

"Живём в 21 веке в ЖК «21 век», почти в центре города, а с мышами/крысами решить вопрос не можем. Позор!" - пожаловались жители.