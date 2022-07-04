Им все карты в руки: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые начнут новую жизнь с 5 июля

Изменений в жизни порой приходится ждать очень долго. А порой они начинают сыпаться как из рога изобилия. Именно так случится после 5 июля 2022 года у трех знаков Зодиака, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Звезды для них расположатся так, что события будут сменять друг друга стремительно, но все перемены будут исключительно позитивными.

Телец

Тельцам после 5 июля поступит интересное предложение, вероятно, оно будет связано с новым проектом или новой работой. Не спешите отказаться, эта возможность даст вам не только финансовое обеспечение, но и новые знакомства, которые могут иметь продолжение. Павел Глоба советует Тельцам отбросить консерватизм и открыться всему новому, даже если сделать это немного страшновато.

Рак

Раков ждет повышение по службе, рост доходов, они смогут решить давние накопившиеся проблемы. Первые позитивные изменения наступят уже после 5 июля и период светлой полосы продлится до 20 июля включительно. Этого времени, считает астролог, вполне достаточность, чтобы начать новую жизнь - возможностей будет хоть отбавляй.

Козерог

Люди, родившиеся под этим знаком, после 5 июля ощутят в себе огромный потенциал: дела будут идти как по маслу, трудности будут обходить вас стороной. Появятся новые идеи, которые высоко оценит и начальство, и ваше окружение. С этим энтузиазмом Козероги смогут многое поменять в своей жизни, если перестанут сомневаться и колебаться.