В Казани 2400 человек находятся в состоянии простоя, еще 500 могут быть уволены

В Казани не наблюдается роста безработицы, несмотря на санкционное давление Запада и все связанные с этим экономические последствия. Об этом сегодня, 4 июля, на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил директор центра занятости населения столицы Татарстана Тимур Муллин.

Всего, по его словам, в городе работают 643 300 человек, что на 2,1 тысячи больше, чем годом ранее. По словам Муллина, тенденции к росту безработицы в городе нет. На конец первого полугодия показатель безработицы составляет 0,64%.

Всего в центре занятости Казани в качестве безработных зарегистрированы 4 101 человек. Это в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.

Но и число вакансий заметно сократилось. Меньше стали предлагать вакансии в строительстве и торговле, в производственном секторе, в ресторанном бизнесе.

264 работодателя в Казани хотят уволить 500 человек. В вынужденном простое находятся 2 400 граждан, с в режим неполной занятости перевели 1 400 сотрудников.