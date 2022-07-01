20 лет спустя врачи рассказали, можно ли было спасти раненого Михаила Круга

Врачи вряд ли могли бы спасти Михаил Круга, скончавшегося ровно 20 лет назад, 1 июля 2002 года, от тяжелого огнестрельного ранения в Твери. Об этом изданию "КП-Тверь" заявил хирург Алексей Садов, который два десятилетия тому назад был главврачом больницы, куда привезли раненого певца.

"Патологоанатомическое исследование показало: с таким ранением вряд ли вообще можно было справиться, - отметил Алексей Садов. - Но мы старались. Сверхмассивная кровопотеря привела к остановке сердца. В операционной собрались все врачи. Кардиолог притащил кучу аппаратуры. После остановки сердца пытались завести его, но не получилось".

Круг скончался в пятом часу утра. Установлено, что двое бандитов расстреляли его на пороге собственного дома. В Михаила попали две пули, и одна из них стала смертельной, пробив грудную клетку, диафрагму и крупный сосуд почки.