В Казани банк взял в заложники нетрезвого мужчину: казанец в ловушке не понял, что случилось

В Казани мужчину заблокировало в помещении банка. Все случилось в ночь на 30 июня в помещении для банкоматов на Ершова. Предварительно установлено, что нетрезвый горожанин засунул вместо кредитки в банкомат другую карту. Сработала автоматическая система охраны и мужчину закрыло внутри без шанса выйти из помещения.

На место прибыли полицейские, которые посчитали, что посетитель мог пытаться вскрыть денежный терминал. Однако мужчина вообще не понимал, что происходит. Стражи порядка тщательно осмотрели каждый аппарат и никаких повреждений не обнаружили.