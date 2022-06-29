Можно купаться в деньгах: Глоба назвал 3 знака зодиака, которые разбогатеют в июле 2022 года

Астролог и публицист Павел Глоба предрек трем знакам зодиакального круга финансовое благополучие. Оно настигнет их представителей в июле текущего года.

Овен

Второй месяц лета побудит Овнов к установлению порядка в делах и достижению своей цели. Рисков бояться не надо – они будут оправданы тем, что приведут к богатству.

Весы

Родившиеся под этим знаком смогут качественно улучшить жизнь. Однако нужно решаться на перемены. Вероятно, получится найти достойную, хорошо оплачиваемую работу. При этом в июле все поставленные задачи будут выполнены.

Козерог

Козерогов в середине лета ждет успех в работе и в финансах. Фактором, повлияющим на это, станут руководство и коллеги. Карьера пойдет в гору.