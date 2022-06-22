20 тысяч свечей: в Казани свечами выложили Катюшу, солдат СССР и бомбардировщик ПО-2

В Казани ко Дню памяти и скорби 22 июня провели масштабную международную акцию "Огненные картины войны".

20 тысяч свечей потребовалось казанцам, чтобы из них выложить невероятно точное изображение "машины Победы" - "Катюши", бомбардировщика "ПО-2", который в годы Великой Отечественной войны производили в Татарстане, а также солдат советской армии.

По словам министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова, благодаря таким акциям, люди помнят историю живой.

Главный организатор акции - региональное отделение Всероссийской общественной организации Татарстана "Молодая Гвардия Единой России" при поддержке регионального отделения Всероссийской политической партии республики "Единая Россия", Министерство по делам молодежи РТ и Казанский государственный энергетический университет.