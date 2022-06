Врачи назвали 5 изменений, которые ждут вас, если отказаться от белого хлеба

Издание Eat This, Not That опубликовало материал, в котором медики обозначили пять позитивных изменений, которые проявятся в вашем организме, если вы совсем откажетесь от белого хлеба.

В первую очередь, отмечают медики, снижается риск наступления депрессии. Также в короткие сроки вес тела начнет существенно снижаться. Уже через неделю после отказа от белого хлеба повышается работоспособность, у человека становится больше энергии для активных видов досуга и для работы.

"Замена белого хлеба на хлеб с большим количеством клетчатки может помочь в активном снижении уровня холестерина ЛПНП и общего холестерина", — говорится в статье.

Также уменьшается количество акне и прочих проблем с кожей.