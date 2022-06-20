Мужчина пытался сжечь заживо 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены

Житель Ленобласти попытался заживо спалить 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены. Он облил девушку бензином у костра на пикнике, где и праздновали торжественный повод, сообщает РЕН ТВ.

При этом особых причин на то у мужчины не было. Ссоры или скандала между отчимом и падчерицей не было.

Огонь из костра сразу перебросился на одежду девушки. Сейчас с тяжелыми ожогами она находится в реанимации одной из больниц региона.

Медики говорят, что состояние девушки тяжелое. Полицейские начали проводить проверку.