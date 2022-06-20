В Татарстане мертвыми нашли мужчину и женщину: мужчина был повешен

В Бугульме нашли мертвыми мужчину и женщину. 45-летняя уборщица одного из местных магазинов и 50-летний мужчина жили вместе в доме на улице Осипенко.

Как сообщается, тела были обнаружены одновременно. Но, предварительно, женщина умерла неделей раньше, ориентировочно, в начале июня. Сейчас следствие выясняет, носила ли ее гибель криминальный след.

Мужчина скончался неделей позже. Его нашли повешенным в бане.

Следственный комитет также выясняет, носит ли эта смерть криминальный характер. Обстоятельства трагедии выясняются.