При пожаре на птицефабрике сгорело 15 тысяч птиц

В поселке Рощино Челябинской области вечером 17-го июня на птицефабрике "Равис - птицефабрика Сосновская" произошёл пожар, в результате которого сгорели 15 тысяч птиц. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Площадь возгорания оценивается в 2 300 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 17:05 мск.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли птичника на площади 2 300 кв. м. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В 19:42 мск было ликвидировано открытое горение. Проводится разборка и проливка конструкций.