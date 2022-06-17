Президент Татарстана передал в подарок для победителей Сабантуя четыре iPhone

Сегодня, 17 июня, в Казани началась церемония сбора подарков для Сабантуя. Глава республики Рустам Минниханов не остался в стороне и передал будущим победителям четыре телефона iPhone последней модели.

"В прошлом году президент подарил три iPhone – каждый год есть прирост. Эти подарки будут вручены победителям Сабантуя, в том числе детских соревнований и батырам", – рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова, ее цитирует "Татарстан-24".

Все собранные подарки вручат на праздновании Сабантуя в Мирном, Дербышках и на озере Лебяжье.

18 июня Сабантуй пройдет в Челнах, а 19 июня - в Казани.