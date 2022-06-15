«Следак, ты не прав»: члены ОПГ «Тукаевские» просят вернуть дело в прокуратуру

Двое членов ОПГ "Тукаевские" обратились к судьям Вахитовского районного суда Казани с прошением вернуть дело в прокуратуру. Геннадий Кириллов и Рустем Набиев уверены, что следователи провели следственные действия с грубыми нарушениями. В частности, указывает защита, опросили множество свидетелей, однако в обвинительное заключение включили далеко не всех.

Защита настаивает, что суд необоснованно отказал в вызове свидетелей, явку которых адвокатам рекомендовали обеспечить самостоятельно. Эти факты стали основанием для ходатайства о переквалификации обвинения и возвращение дела на доследование в прокуратуру в связи с ошибками следствия, связанными со сбором доказательств.

На сегодня процесс над членами ОПГ "Тукаевские" по праву можно считать самом масштабным в республике. По делу проходят 30 подсудимых. 10 человек - в СИЗО, четверо - под домашним арестом, четверо - под подпиской о невыезде, остальным запрещены определенные действия.

"Тукаевских" обвиняют в создании ОПГ, вымогательствах, мошенничестве, причинении жертвам тяжкого вреда, в организации незаконной миграции, угоне, кражах и еще в длинном списке уголовных статей.