Пожизненно осужденного главу банды «Курицынские» этапировали в Казань и арестовали

В Казань этапирован широко известный в криминальных кругах главарь банды "Курицынские" Виктор Курицын. Он ранее получил пожизненный срок, отбывал который в печально известной колонии "Полярная сова" в ЯНАО.

В Казань мужчину доставили для еще одного суда.

Речь идёт о нераскрытом ранее преступлении по делу, которое возбудили 21 год назад - в 2001 году. Сам Курицын решил помочь раскрыть следователям это дело - он уже дал признательные показания. В итоге 9 июня Курицыну предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору или в составе организованной группы.

Пожизненный срок мужчина получил в 2012 году. Он был признан создателем одной из самых жестоких и кровавых ОПГ, за что и получил суровое наказание.

Семь его подельников наказали сроками от 7 до 20 лет колонии строгого режима.

В следующем году зеленодольскому авторитету Виктору Курицыну исполняется 60 лет.

Следствие просило отправить лидера банды в СИЗО. Сам осужденный этому не возражал. Его арестовали до 21 июня.